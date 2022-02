I sindacati del trasporto pubblico si fermano per un giorno, disagi venerdì 25 febbraio

Venerdì 25 febbraio le Organizzazioni Sindacali FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, FAISA-CISAL, UGL-FNA ed autonomamente SGB hanno proclamato per i lavoratori del trasporto pubblico uno sciopero nazionale per l'intera giornata col rispetto delle fasce di garanzia, mentre il sindacato FAST-CONFSAL ha aderito ad uno sciopero nazionale di 4 ore.

L'adesione allo sciopero da parte dei lavoratori SETA potrebbe dar luogo a disagi per quanto riguarda la regolarità del servizio, con le modalità indicate di seguito.

Servizi urbani di Modena, Carpi, Sassuolo: servizio garantito dalle ore 06:30 alle ore 08:30 e dalle ore 12:00 alle ore 16:00. Possibili astensioni nelle restanti fasce orarie.

servizio garantito dalle ore 06:30 alle ore 08:30 e dalle ore 12:00 alle ore 16:00. Possibili astensioni nelle restanti fasce orarie. Servizio extraurbano: servizio garantito dalle ore 06:00 alle ore 08:30 e dalle ore 12:030 alle ore 16:00. Possibili astensioni nelle restanti fasce orarie.

I motivi dello sciopero

Le organizzazioni sindacali spiegano in nota che «dopo il precedente sciopero, le aziende del settore non hanno nemmeno dimostrato la buona volontà di procedere ad una convocazione per individuare un percorso concreto e risolutivo, segno evidente della volontà di rinviare quanto più possibile la soluzione della controversia e il confronto per il rinnovo del Ccnl. Alla luce di questa situazione di stallo ed in considerazione delle ingenti risorse pubbliche già stanziate per il settore - aggiungono - è necessario che le istituzioni interessate, a cominciare dal ministero delle Infrastrutture e della mobilità Sostenibili , intervengano, anche al fine di vincolare una parte delle stesse risorse al rinnovo del Ccnl, diritto non più rinviabile per tutti i lavoratori e le lavoratrici del settore».