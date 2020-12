Emergenza maltempo, rinviato lo sciopero dei trasporti

In considerazione dell'emergenza maltempo che sta interessando il territorio modenese, l'Organizzazione Sindacale USB-Lavoro Privato ha comunicato - per il solo bacino provinciale di Modena - il differimento alla giornata di mercoledì 16 dicembre dello sciopero aziendale di 24 ore originariamente indetto per domani, lunedì 7 dicembre.

Il servizio di trasporto pubblico sarà quindi svolto regolarmente, con alcune modifiche rese necessarie dalle variazioni alla viabilità attivate in diverse zone del territorio provinciale modenese: il dettaglio aggiornato è pubblicato nella sezione "News" del sito internet www.setaweb.it/mo.

Per ogni ulteriore informazione gli utenti possono contattare SETA per via telefonica al numero 840 000 216, o via WhatsApp al numero 334 2194058.