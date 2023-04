Disagi in arrivo, venerdì sciopera il personale di Trenitalia

Proclamato dalle organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Sml Fast Confsal e Orsa Ferrovie uno sciopero nazionale del personale di Trenitalia, dalle 9.00 alle 17.00 di venerdì 14 aprile 2023. Nella stessa fascia oraria è previsto anche uno sciopero del personale mobile di Trenitalia Tper, proclamato da alcune sigle sindacali.

Lo sciopero potrebbe avere un impatto significativo sulla circolazione ferroviaria e comportare cancellazioni totali e parziali di Frecce, Intercity e treni Regionali. Gli effetti, in termini di cancellazioni e ritardi, potranno verificarsi anche prima e protrarsi oltre l’orario di termine dello sciopero. Lo sciopero coinvolge tutti i settori e gli ambiti di Trenitalia: Equipaggi Treno, Manutenzione, Vendita e Assistenza, Uffici.

Trenitalia e Trenitalia Tper invitano tutti i passeggeri a informarsi prima di recarsi in stazione. Ulteriori informazioni su collegamenti e servizi saranno diffusi attraverso l’app Trenitalia, la sezione Infomobilità del sito di Trenitalia, i canali social e web del Gruppo FS Italiane, il numero verde gratuito 800 89 20 21, oltre che nelle biglietterie e negli uffici assistenza delle stazioni ferroviarie, alle self service e presso le agenzie di viaggio convenzionate.

Le motivazioni della protesta

"Il mancato rispetto degli accordi in essere, l’indisponibilità aziendale a mettere in atto soluzioni concrete alle criticità denunciate da tempo da lavoratrici e lavoratori, turni insostenibili, esternalizzazioni, processi di riorganizzazione aziendale unilaterali e non trasparenti e l’assenza di un adeguato piano di assunzioni, hanno spinto le organizzazioni sindacali a proclamare questo Sciopero nazionale che si svolgerà dalle ore 9,01 alle ore 16,59 di venerdì 14 aprile - spiegano le sigle sindacati - Al rifiuto di Trenitalia a un confronto serio, lo Sciopero è l'unica risposta possibile".