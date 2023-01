Sciopero dei treni, disagi in vista per i passeggeri dopo le feste

L'8 e il 9 febbraio sciopera il personale Trenitalia. Dalle ore 9.00 alle ore 17.00 di venerdì 8 febbraio 2019 è stato indetto uno sciopero nazionale e durante la protesta potrebbero verificarsi cancellazioni o variazioni di treni sia a lunga percorrenza sia regionali. I servizi Freccia saranno comunque garantiti.

Lo sciopero avrà inizio alle ore 3 del giorno 8 febbraio per concludersi alle ore 2 di sabato 9 febbraio. L'unica eccezione sarà per macchinisti e capitreno, il cui scioperò sarà della durata di 8 ore, dalle ore 9 alle ore 17.

Sulle linee regionali si prevede l’effettuazione di servizi con particolare attenzione alle relazioni a maggiore traffico viaggiatori. Su alcune linee regionali si prevede di confermare l’intera offerta ordinaria.

Nel corso dello sciopero sarà garantito il collegamento fra Roma Termini e l’aeroporto di Fiumicino, con il treno “Leonardo Express” o con autobus sostitutivi.

Per informazioni è attivo il Numero verde 800-892021 dalle ore 8.00 di giovedì 7 alle ore 02.00 di sabato 9 febbraio. Inoltre, per lo sciopero nazionale del settore Vendita e Assistenza di Trenitalia, dalle ore 03.00 di venerdì 8 alle ore 02.00 di sabato 9 febbraio, potrebbero essere ridotti i servizi di biglietteria tradizionale ed i servizi di assistenza. I biglietti potranno comunque essere acquistati alle emettitrici automatiche self service, nelle agenzie convenzionate, su tutti i canali telematici on line e attraverso le app per tablet e smartphone.