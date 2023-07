Scomparsa di Emilio Zanoli, il cordoglio della Cgil Modena

La Cgil esprime cordoglio per la scomparsa di Emilio Zanoli, stroncato ieri da un malore nella sua abitazione all’età di 77 anni.

Operaio metalmeccanico della Corni Fonderie, è stato componente Fiom Cgil della Commissione interna ed esce in distacco sindacale all’inizio degli Anni Ottanta per diventare funzionario Fiom Cgil all’interno della Federazione lavoratori metalmeccanici unitaria (Flm). Successivamente è stato funzionario Fiom nella zona di Modena Est, e rientra a lavorare per un breve periodo alla Coop Fonditori come responsabile del personale.

Negli anni Novanta riprende l’attività sindacale, prima a Sassuolo come funzionario del sindacato tessili Filtea Cgil, poi come funzionario del sindacato edili Fillea a Modena e Castelfranco Emilia.

Dall’inizio degli Anni Duemila fa attività nel sindacato pensionati Spi Cgil anche come coordinatore del distretto Spi di Castelfranco e come componente di segreteria sino al 2009, quando esce dal sindacato rimanendo volontario nelle leghe Spi della città di Modena.

"In Cgil lo ricordiamo come persona simpatica, molto umana e piacevole, faceva sorridere con le sue battute e si faceva voler bene. I funerali si tengono giovedì pomeriggio 20 luglio alle ore 16.30 con saluto e benedizione presso le camere ardenti del Policlinico di Modena. Si proseguirà per la cremazione. Ai familiari le più sentite condoglianze della Cgil di Modena."