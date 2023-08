Scomparso il consigliere comunale Massimo Roggiani

“È con dispiacere che annunciamo la prematura scomparsa del consigliere Massimo Roggiani, portato via da una brutta malattia nella giornata di ieri, 30 agosto 2023. Roggiani aveva 51 anni e lascia in lutto la moglie, i figli, la sorella, i genitori e gli amici tutti, persone a cui l’intera comunità si stringe. Di mestiere faceva il disegnatore tecnico ed era entrato in Consiglio nel maggio 2019 all’interno delle liste “Lega Salvini Premier” per poi formare il gruppo consiliare “Fratelli d’Italia” nel marzo 2022. Molto attivo anche come membro del Comitato genitori presso le scuole “Leopardi”, sarà ricordato per il particolare impegno e la dedizione profusi nel ruolo di consigliere comunale.”

“Profondamente colpiti dalla terribile notizia – commenta il sindaco Francesco Tosi a nome dell’intera Amministrazione – siamo vicini al dolore della famiglia, consapevoli dell'impossibilità ad esprimere parole appropriate in momenti come questi, in cui ci si scontra col mistero della vita e della morte. Ricordiamo con affetto Massimo e il suo impegno franco nello svolgimento attivo del suo ruolo di rappresentante pubblico, alla ricerca del bene comune. Lo ringraziamo anche a nome di tutta la cittadinanza fioranese”.

“Appresa la triste notizia della scomparsa prematura del consigliere Massimo Roggiani – afferma il presidente consiliare Alessandro Reginato –, a nome del Consiglio Comunale che rappresento esprimo le più sentite condoglianze alla famiglia”.

I funerali si svolgeranno domattina, venerdì 1 settembre, alle ore 9.30, presso la Chiesa Parrocchiale S. Giovanni Battista.