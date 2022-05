Accordo commerciale, ai Portali sconti per i soci Arci

Sconti e coupon per i soci Arci, tante attività ed eventi all’interno de I Portali di Modena, per creare nuovi spazi di socialità e cultura in uno dei centri commerciali più importanti della città. Parte da qui l’accordo stipulato da Arci Modena e I Portali per offrire opportunità e vantaggi ai soci Arci che decideranno di fare acquisti nei negozi della galleria commerciale de I Portali di Modena, dove troveranno offerte e sconti dedicati per chi esibirà la tessera associativa.

I negozi che aderiscono all’iniziativa sono Blue Spirit, Farmacia Comunale, Capello Spirit, Giunti al Punto, Miriade, Gold Gallery, 3C Easy, HairLand, Il Calzolaio Moderno, L’Erbolario, I Love Poke, Ottica Righetti, Pollo&Friends, Thun, Vodafone One, Yogorino. Inoltre, nei prossimi mesi partiranno attività culturali e sociali all’interno degli spazi del centro commerciale, curati in collaborazione con Arci Modena, per offrire attività ed esperienze alle cittadine e cittadini che si recheranno a I Portali.

Il programma di attività e la lista dei negozi aderenti alla scontistica per i soci Arci sarà disponibile sul sito dell’associazione e del centro commerciale I Portali.