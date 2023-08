Sconto su abbonamenti Seta a Carpi con il progetto “Mi muovo insieme”

Abbonamento scontato a mezzi di trasporto pubblico urbano, per famiglie numerose con Isee fino a 28mila euro: sarà possibile grazie al contributo di 8.000 approvato dalla Giunta per l’anno 2023 all’interno del progetto “Mi muovo insieme”. La possibilità riguarda in particolare nuclei con quattro o più figli, ma anche – novità di quest’anno – persone indigenti senza dimora che devono utilizzare il trasporto pubblico nell’ambito di un percorso di inserimento sociale o perché assistiti dagli Enti Locali; queste le altre categorie che possono beneficiare del contributo: disabili, vedove di caduti in guerra e dei caduti per cause di servizio, ex deportati nei campi di sterminio nazisti o perseguitati per motivi politici, religiosi o razziali; persone con oltre 65 anni e con Isee del nucleo non superiore a 15mila euro; rifugiati e richiedenti asilo; vittime di tratta di esseri umani e grave sfruttamento.

In concreto, l’abbattimento della spesa è di 91 euro sugli abbonamenti annuali, quindi anziché 151 euro l’utente ne paga solo 60. Gli interessati devono rivolgersi direttamente a SETA.