Scoprire la scienza coi mini-robot per la didattica

È ancora possibile iscriversi al laboratorio gratuito per bambini da 4 a 12 anni promosso da Civibox. Sei incontri, a partire dal 15 giugno, al Net garage di via Santa Chiesa

Avvicinare i giovani all’informatica, alla matematica, alla scienza e alla fisica in modo divertente e creativo grazie all’utilizzo di mini-robot creati per la didattica. È l’obiettivo di “Smart robot”, il laboratorio per bambini da 4 a 12 anni promosso dall’associazione di promozione sociale Civibox. Gli incontri gratuiti, in partenza martedì 15 giugno, si svolgeranno al Net Garage di via Santa Chiara 14. Informazioni e iscrizioni via mail (info@civibox.it) o telefonicamente (059-2034844 e 334-2617216)

I sei incontri del laboratorio si svilupperanno attraverso lezioni interattive, dall’esplorazione guidata ai lavori in gruppo finalizzati al problem solving, coniugando così innovazione, educazione e inclusione. In particolare, i partecipanti all’iniziativa utilizzeranno in maniera didattica dispositivi tecnologici come Bee-Bot, Lego We-Do, Romo, Sphero, Scratch e Ozobot, investigando e conoscendo concetti che risultano spesso astratti o difficili da comprendere.

Gli incontri si svolgeranno il 15, 17, 22, 24 e 29 giugno e l’1 luglio, sempre nella fascia oraria 17-19. Approfondimenti online sul sito web.