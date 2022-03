Prevenzione del tumore della prostata. screening gratuiti all'Hesperia

Il 18 e 19 marzo 2022, in occasione della Festa del papà, Hesperia Hospital - struttura d’eccellenza del Gruppo GHC - aderisce all’Open Weekend promosso da Fondazione Onda dedicato alla prevenzione e alla diagnosi precoce del tumore alla prostata con due giornate di screening gratuiti e un webinar formativo.

Le due giornate di screening e visite di prevenzione gratuiti si svolgeranno il 18 e il 19 marzo presso gli ambulatori dell’U.O. di Urologia diretta dal prof. Giovanni Ferrari. Per partecipare agli screening gratuiti è necessario prenotarsi al n.059-449111 oppure inviare una mail a centralinovisite@hesperia.it. (dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 17.30 – la prenotazione avverrà in ordine cronologico di chiamata fino ad esaurimento dei posti disponibili).

Il tumore alla prostata in Italia conta ogni anno circa 37.000 nuove diagnosi, rappresentando il 19% di tutti i tumori maschili. Nel 2021 Hesperia Hospital ha erogato più di 4.000 visite urologiche, affermandosi come centro di riferimento italiano per gli interventi di Urologia in chirurgia robotica (robot Da Vinci) e con tecnica Green Laser. “Hesperia Hospital da sempre è in prima linea nella prevenzione e cura delle malattie dell’apparato uro-genitale, seguendo il paziente in tutto il percorso che inizia dalla visita, fondamentale per l’attività di prevenzione e cura” dichiara il Prof. Giovanni Ferrari, Direttore dell’U.O. di Urologia di Hesperia Hospital.

A conferma dell’importante attività nel campo della prevenzione e cura del tumore della prostata, Hesperia Hospital ha ricevuto da Fondazione Onda anche la prestigiosa certificazione “Bollino azzurro”, che identifica i centri ospedalieri che garantiscono un approccio multidisciplinare all’avanguardia nell’ambito dei percorsi diagnostici e terapeutici.

Alle giornate di screening si affiancherà il 18 marzo dalle ore 18.00 alle ore 19.00 un momento formativo con un webinar dal titolo “Prevenzione e cura del tumore alla Prostata” tenuto dal Prof. Giovanni Ferrari per una maggiore consapevolezza di questa patologia. Per partecipare al webinar e ricevere il link di collegamento inviare una mail a marketing@hesperia.it.