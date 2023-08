Sull'argine del fiume una scritta offensiva contro il presidente Bonaccini

Sta facendo il giro del web e dei social, la fotografia che immortala una scritta offensiva nei confronti del presidente della Regione Stefano Bonaccini. La scritta è comparsa sull'argine del fiume Savio, a Castiglione di Cervia. Gli autori, che hanno scelto un epiteto offensivo dialettale (letteralmente sarebbe lo scarabeo stercorario, ndr) restano al momento sconosciuti. al pari delle motivazioni dell'insulto, ipoteticamente connesso alla vicenda tragica dell'alluvione.

A esprimere solidarietà e una forte condanna, un messaggio del sindaco di Cervia Massimo Medri: "Esprimo una ferma condanna per la scritta comparsa sull’argine del fiume Savio offensiva verso il Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini. È un metodo di accanimento politico che istiga all’odio, fuori da ogni logica di confronto civile e democratico. Mi dispiace molto che avvenga nel territorio di Cervia dove il Presidente Bonaccini si è prodigato in prima persona, fin dal primo momento, per gestire l’emergenza, per chiedere i necessari contributi per tutti e facendoci arrivare i primi e per ora unici aiuti finanziari. Nel manifestare piena solidarietà e riconoscenza e stima al Presidente Bonaccini, ci auguriamo che le indagini possano risalire prontamente ai responsabili".