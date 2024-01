Scritte no-vax, imbrattato anche il Centro Salute Mentale di Modena Est

I no vax del gruppo ViVi hanno realizzato nuove scritte su un edificio pubblico in città. La scia vandalica prosegue a molti mesi di distanza dai primi imbrattamenti e la scorsa notte ha interessato la sede del Centro Salute Mentale dell'Ausl di Modena, in via Harris a Modena Est. Come di consueto i muri sono stati ricoperti da scritte negazioniste e il simbolo del gruppo.

L’Azienda USL esprime ferma condanna: "Si tratta di un gesto e di parole inaccettabili che, oltre a costituire un danno a strutture che sono utilizzate dall’intera comunità, denigrano il lavoro dei professionisti e minano il diritto alla salute dei cittadini. L’impegno in prima linea dei sanitari non verrà vanificato da atti vandalici e intimidatori di questo genere – dichiara a nome di tutta l’Azienda Anna Maria Petrini, Direttrice generale - e il lavoro di assistenza ai cittadini e di promozione delle vaccinazioni continuerà con ancora più forza quale strumento di prevenzione degli effetti più gravi di Covid e influenza”.

L’Ausl ha subito segnalato l’accaduto alle Forze dell’Ordine per individuare al più presto i colpevoli, in quello che è di fatto l'ennesimo caso di una lunga lista. Per alcuni dei primi atti vandalici erano già stati individuati i responsabili, mentre per i più recenti - compresi l'oscuramento delle telecamere - sono ancora in corso le indagini della Polizia di Stato.

“L’ennesimo atto vandalico che denota disprezzo per l’intera comunità", ha commentato il sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarell, auspicando che i responsabili “siano presto individuati e perseguiti: si tratta di atti che, oltre ad arrecare danni materiali, offendono proprio chi si impegna a servizio della comunità”.