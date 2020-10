Scuola. 140 mila euro per il trasporto verso palestre esterne

Sono dieci le scuole superiori modenesi che in questo anno scolastico ricorrono a palestre esterne per svolgere le lezioni di educazione fisica, mettendo a disposizione un servizio di trasporto.

Il costo per questo servizio, che coinvolge circa tre mila studenti e 147 classi, su un totale di 34.600 iscritti a livello provinciale, è di 140 mila euro a carico della Provincia, ente competente sugli edifici scolastici superiori, palestre scolastiche comprese.

Le risorse sono destinate all'Agenzia per la mobilità per gestire il bando di affidamento del servizio a una impresa del settore, sulla base di una convenzione approvata, lunedì 28 settembre, dal Consiglio provinciale.

“Le palestre degli istituti – ha sottolineato Gian Domenico Tomei, presidente della Provincia – spesso sono insufficienti, a causa della forte crescita degli iscritti, passati da circa 32.000 a oltre 34.600 in cinque anni; inoltre occorre garantire il servizio per gli studenti delle succursali e da quest'anno, per il rispetto delle regole sul distanziamento anche in palestra, dobbiamo ricorrere a ulteriori impianti esterni, grazie alla disponibilità di polisportive ed enti, in attesa delle risorse per realizzare ampliamenti o nuove palestre”.

Per questo anno scolastico le scuole che utilizzano palestre esterne con servizio di trasporto, si trovano soprattutto a Modena: il liceo Tassoni che utilizza la palestra del Cus, il liceo Muratori San Carlo la palestra della polisportiva Modena Est, il liceo Wiligelmo la palestra della polisportiva Saliceta San Giuliano, l'istituto Venturi la palestra della polisportiva Sacca, il Fermi la palestra della polisportiva Saliceta San Giuliano e il Corni la palestra della polisportiva Corassori; all'elenco si aggiungono a Sassuolo il liceo Formiggini che utilizza il PalaPaganelli, a Vignola lo Spallanzani utilizza la palestra a Formica di Savignano e la palestra Mazzini di Vignola, mentre il Paradisi utilizza la palestra Fornacione a Marano.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per quanto riguarda i costi per gli affitti la Provincia, aggiungendo all'elenco le palestre esterne per le quali non è necessario garantire il trasporto, investe in media ogni anno oltre 500 mila euro.