Serramazzoni, scuola alberghiera: per i ragazzi del corso sala-bar lezione speciale con Marco Amato

Giornata speciale per gli allievi della Scuola Alberghiera e di Ristorazione Ial di Serramazzoni. Oggi gli studenti del corso sala-bar hanno fatto lezione con Marco Amato, direttore di sala e sommelier all’Imàgo, il ristorante panoramico dell’hotel Hassler che si trova in piazza Trinità dei Monti a Roma.

“Abbiamo simulato una giornata lavorativa – racconta Amato – Siamo partiti dal ricevimento della prenotazione e accoglienza del cliente, fino alla presentazione del menù, presa della comanda, servizio al tavolo e porzionatura bicchieri. Ho trovato una scuola ben organizzata e ragazzi preparati per svolgere un lavoro più difficile di quanto si pensi”.

“È stata una giornata ricca di stimoli e suggestioni - commenta la direttrice della Scuola Alberghiera Giovanna Cammelli – Il coinvolgimento e la partecipazione, in un clima informale (contrariamente alle aspettative) hanno favorito grande empatia. Per i nostri ragazzi è importante incontrare professionisti, come Marco Amato, che lavorano ai massimi livelli nella ristorazione e sanno trasmettere competenza e passione”

“Ho iniziato a fare il cameriere a Roma quando frequentavo ancora il liceo – spiega Amato – L’accoglienza è capire cosa vuole il cliente appena varca la soglia. Il servizio consiste nella capacità di farlo sentire a casa. In questo lavoro la squadra è fondamentale”, ha concluso il maitre e sommelier dell’Imàgo.