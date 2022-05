Scuole Carducci, opera d'arte dei ragazzi su un muro scrostato

Riprende vivacità un muro esterno scrostato della scuola “Carducci” di Modena, dove mercoledì 1 giugno 2022 sarà inaugurato un coloratissimo murale. In via Ciro Bisi, il progetto partecipativo durato per l’intero anno scolastico 2021/2022, ha portato alla realizzazione dell’opera da parte degli studenti accompagnati da insegnanti di arte, in servizio e in pensione, dal mediatore scolastico (Progetto Medi-Educatore), dagli educatori e dal supporto ammirato dei residenti e dei passanti. I ragazzi hanno risanato un vecchio muro di recinzione scrostato e, usandolo come una tela che va “letta” da sinistra a destra, vi hanno raffigurato una mano che schiocca le dita e dà l’avvio a delle foglie/scie colorate (le emozioni e i sentimenti).

E sono proprio questi che cacciano le meduse, le quali rappresentano le tentazioni ammalianti, le occasioni tossiche, indigeste, difficili da prevenire, i comportamenti violenti, inadeguati, che possono capitare, da cui però si può trarre un insegnamento importante e fruttuoso. Le meduse si trovano nel ‘mare delle vita’, popolato da onde a volte piccole ed innocue, altre volte enormi e quasi insormontabili, che ti tirano giù verso gli abissi e gli antri bui dell’esistenza. Poi vediamo una ragazza dall’aria meravigliosa, come i nostri giovani; una ragazza dai lunghi capelli, ferita però da punte triangolari insidiose, severe, violente, che provano ad ucciderla; ma lei trova la forza ed il coraggio di proseguire e, addirittura, di volgere le punte (le situazioni difficili da affrontare appunto) in un fiore luminoso, da mostrare e portare in dono, da far vedere agli altri.

Questa ragazza ci dona una luce abbagliante con il suo fiore da esibire a chi ha il coraggio di guardarla e di seguire il suo esempio di apertura, empatia e dialogo. A lato della ragazza compare un corallo che i ragazzi hanno voluto raffigurare come immagine della parte sommersa della vita, che spesso, per fretta e distrazione, non si riesce a vedere, afferrare, comprendere. Grazie a questo progetto gli alunni della scuola hanno avuto la possibilità di colorare la loro vita di studenti, ognuno si è messo a disposizione con le sue competenze, con i suoi strumenti. Inoltre, grazie al canale artistico, si è potuto parlare e stare insieme ai ragazzi in modo destrutturato, facendo emergere dialoghi, stimoli e fiduce che, altrimenti, sarebbe stato difficile riuscire a condividere. Un bel segno di speranza, segno di una scuola che c’è, una scuola che vive e condivide.