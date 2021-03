Scuola. Dipendenze e paure legate al covid, parte il progetto a Savignano sul Panaro

Promuovere il benessere a scuola, in collaborazione con l'IdO, l'istituto di ortofonologia di Roma parte il progetto sulle buone pratiche per i giovani

Promuovere il benessere a scuola, con interventi mirati per la prevenzione del rischio legato all'uso e all'abuso di sostanze stupefacenti tra i giovani.

E' questo l'obiettivo del progetto 'Promuovere il benessere a scuola' promosso dall'istituto comprensivo di Savignano col Panaro, in provincia di Modena, in collaborazione con l'IdO, l'istituto di ortofonologia di Roma.

L'equipe di psicoterapueti dell'età evolutiva dell'Ido coinvolgerà studenti, famiglie e docenti dell'istituto modenese, e altre 4000 mila scuole in tutta Italia, in sondaggi, incontri diretti e corsi di formazione, sportelli di ascolto e sostegno online.

Online sarà anche una rubrica di approfondimento, curata dall'IdO, sui temi del progetto. Gli argomenti spazieranno dall'abuso di alcool alle varie forme di dipendenza, ma anche, più in generale i corretti stili di vita e la prevenzione della salute e vista l'emergenza sanitaria in corso, infatti, non sarà trascurata la cura di sè.

"E' importante che in questo momento, in cui i ragazzi sono sopraffatti da angosce e paure legate all'emergenza- commentano dall'IdO- i ragazzi stessi abbiano gli strumenti per compiere le scelte migliori per sè ed essere anche portatori di messaggi positivi per i coetanei. Peraltro, se e' vero che è sempre più bassa l'etè del primo accesso alle sostanze stupefacenti e che è sempre più facile ottenere le chiavi per questo "accesso"-mettono ancora in guardia dall'IdO- allora diventa cruciale intervenire proprio in questo momento di incertezza e confusione, sentimenti "che possono sfociare in quei comportamenti nocivi alla base del percorso progettuale".

"La scuola- sottolinea Enrico Montaperto, dirigente scolastico di Savignano sul Panaro- deve essere catalizzatore di best practice; tra queste, l'attenzione alla prevenzione del disagio e delle dipendenze non e' altro che una forma di inclusione scolastica e sociale" (DIRE)