Scuola e lavoro: le aziende sempre più vicine ai giovani

Mondo della scuola e mondo del lavoro. L’esperienza messa in pratica da Data Srl, azienda carpigiana associata a Confapi Emilia, è un esempio concreto di superamento delle barriere tra questi due mondi, che ha molto da insegnare su questo tema.

Su sollecitazione dell’ITIS Meucci di Carpi infatti e in affiancamento ad alcuni professori dell’istituto, Data Srl ha dato vita a “Sistema di Insegnamento orientato al lavoro in Azienda”, un progetto pensato per avvicinare gli studenti delle classi IV e V al mondo aziendale. Data, che rivende e assiste software gestionali per piccole medie imprese, ha potuto offrire a 20 studenti la possibilità di utilizzare il software Spring/Sql con una conseguente formazione su questo di 20 ore. L’idea innovativa però è stata quella di fare in modo che i ragazzi non si comportino come studenti in classe, bensì come dipendenti di un’azienda, utilizzando dunque un linguaggio e un’impostazione fortemente aziendale e poco scolastica.

«La prima cosa che è stata fatta è andare con la professoressa in Camera di Commercio per registrare l’azienda “fittizia’ – racconta Rossella Benetti, dipendente di Data e coordinatrice del Progetto – dopodiché mi sono posta come loro datore di lavoro, cercando di lavorare il più possibile su quelle skills e soft skills che ci siamo resi conto purtroppo non essere ad oggi ancora presenti nei ragazzi che frequentano la scuola. Siamo passati da imparare a come gestire un ddt, un ordine, una fattura o un carico/scarico di magazzino, a come rispondere ad un’email».

Obiettivo di Data con il progetto Sistemi Scuola, è anche quello di fare in modo che i ragazzi ‘formati’ grazie al progetto, possano poi essere indirizzati verso le aziende proprie clienti o presso Data stessa, per future eventuali assunzioni.

«Grazie a questo progetto, lo scorso anno, noi abbiamo assunto un ex-scolaro uscito dalla quinta maturità – racconta Simona Lugli, amministratrice dell’azienda – crediamo tantissimo nei giovani e nella formazione, e riteniamo che siano queste le basi per il nostro futuro».

Il medesimo progetto è stato attuato anche nell’ITIS Einaudi di Correggio ed è attualmente in corso in una seconda edizione all’istituto Meucci di Carpi, con l’obiettivo di espandersi anche nel territorio modenese.