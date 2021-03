Scuola, in Emilia-Romagna vaccinata quasi la metà del personale

In Emilia-Romagna si è vaccinata contro il Covid circa la metà degli insegnanti e del resto del personale scolastico. "Allo stato attuale le vaccinazioni sono arrivate ad oltre 58.000, quasi 59.000", spiega l'assessore regionale all'Istruzione Paola Salomoni. "Siamo a circa metà del personale composto da circa 120.000 persone- dettaglia Salomoni- dallo zero-tre fino alle scuole secondarie e la formazione professionale".

Il presidente della Regione Stefano Bonaccini, comunque, non invoca misure per sollecitare i docenti a fare il vaccino. A differenza di quanto fatto per i sanitari no vax. Il personale scolastico "non è il personale sanitario", sottolinea il governatore rispondendo in conferenza stampa. "Possiamo permetterci di obbligare le persone a vaccinarsi se c'è una legge dello stato- torna a ricordare Bonaccini- io ho detto che non vedevo una legge nazionale per vaccinare tutto il paese, perchè poteva persino essere un boomerang. Ho detto invece che a mio parere non può stare a lavorare dove devi tutelare le persone che curi cioè in prima fila, negli ospedali ad esempio, quel personale sanitario che non vuole vaccinarsi. Perchè non mette a rischio solo la propria salute ma anche quelle delle persone che ha i cura. Ma anche qui- ribadisce Bonaccini- non decidiamo noi". In ogni caso, la ripresa della campagna "sta andando bene, vedo poche rinunce su Astrazeneca da parte di chi si era prenotato", fa sapere il governatore. Che anticipa una "ulteriore accelerazione" sulla campagna vaccinale

In effetti in settimana, con l'arrivo di nuove scorte di vaccini "ci avvicineremo alle 20.000 dosi somministrate al giorno", aveva anticipato ieri sui social l'assessore regionale alla Sanità Raffaele Donini, annunciando la copertura del 70% degli ultraottantenni. Traguardi sottolineati anche da Bonaccini. Sulle vaccinazioni "siamo tra le regioni di testa, siamo tra chi ha il numero più alto di vaccinati rispetto alla popolazione esistente. E siamo col Lazio tra chi ha vaccinato un numero maggiore di ultraottantenni. Entro fine aprile confido che avremo terminato le seconde dosi a tutti".

Ma si conta di passare a breve anche da altri segmenti della popolazione regionale. "Se davvero, e non voglio pensare non accada, arriveranno oltre 100 milioni di dosi in sei mesi- dice ancora Bonaccini- è evidente l'Emilia-Romagna avrebbe alcuni milioni di dosi per vaccinare pressochè tutta la popolazione che vuole farlo".

