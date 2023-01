Una scuola inclusiva e attenta. Tomei incontra la nuova dirigente Ufficio scolastico

Il presidente della Provincia di Modena Gian Domenico Tomei ha incontrato la nuova dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale di Modena, Veronica Tomaselli, nella sede della Provincia.

"Al lavoro ogni giorno per una scuola sempre più inclusiva e attenta ai bisogni delle famiglie, - ha dichiarato Tomei- che sia in grado di coniugare sicurezza degli edifici, qualità dell’offerta formativa e rispetto dell’ambiente, per garantire alle studentesse e agli studenti un’istruzione che non sia solo trasmissione di nozioni, ma educazione ad una cittadinanza attiva".

In particolare il presidente Tomei ha sottolineato «la fondamentale sinergia con l’ufficio scolastico provinciale, che in questi anni ha svolto un ruolo decisivo nelle complesse problematiche che hanno investito la nostra società, dalla crisi pandemica, al sovraffollamento delle classi, al trasporto scolastico, collaborando sempre attivamente con i nostri uffici per arrivare a soluzioni condivise che avessero come obiettivo il miglioramento dell’offerta didattica e quindi della qualità del nostro sistema di istruzione superiore».

La nuova dirigente Tomaselli, che arriva un’esperienza dirigenziale all’ufficio scolastico della Provincia di Ferrara, ricopre l’incarico lasciato da Silvia Menabue la scorsa estate e nell’incontro con il presidente Tomei ha sottolineato «l’importanza di mettere al centro del nostro lavoro i ragazzi, nella logica formativa di una scuola che sia sempre più esperienza educante. In questo senso la relazione diretta è fondamentale, per conoscere e ascoltare i bisogni dell’altro, sia che si tratti di studenti, che di insegnanti e di famiglie. Sono certa – ha concluso la Tomaselli – che anche con la Provincia di Modena proseguiremo quel rapporto di stratta collaborazione ben consolidato in questi anni e assicuro fin da ora la piena disponibilità a svolgere quel ruolo di mediazione e confronto istituzionale che è fondamentale per lo sviluppo sociale e la qualità della nostra scuola».

La Provincia gestisce l’edilizia scolastica superiore di 30 istituti scolastici con oltre 35 mila studenti che utilizzano 62 edifici, 25 palestre, oltre 1400 aule e 500 laboratori.

Anche il sindaco Muzzarelli e l’assessora all’Istruzione Grazia Baracchi danno il benvenuto in città alla nuova dirigente dell’Ufficio Scolastico dell’ambito territoriale di Modena Veronica Tomaselli congratulandosi per la nomina.

“Certi che non mancheranno le occasioni di incontro e confronto - affermano in attesa di incontrarla di persona - nell'ottica di collaborazione che ha sempre contraddistinto le relazioni fra il Comune di Modena e l’Ufficio Scolastico Territoriale, assicuriamo la nostra disponibilità affinché ciascuno, secondo le proprie competenze, possa contribuire a rafforzare la qualità della nostra offerta educativa e formativa, che veda ragazze e ragazzi al centro”.

Le prime occasioni per lavorare insieme si presenteranno quanto prima, in concomitanza con la fase delle iscrizioni scolastiche che si conclude a fine mese. “La nomina della nuova dirigente scolastica territoriale – precisa l’assessora Baracchi – era molto attesa in città dal mondo della scuola, da quando ha terminato il proprio incarico Silvia Menabue, con la quale abbiamo lavorato in modo proficuo e continuativo assieme ai dirigenti delle scuole modenesi, come con la funzionaria vicaria Maria Teresa Figliomeni che l’ha sostituita in questi mesi e che non possiamo che ringraziare per l’impegno e la collaborazione”.