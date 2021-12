Scuola. Il 4 gennaio al via le iscrizioni per l’anno scolastico 2022/23.

Il 4 gennaio, dalle ore 8, si aprono le iscrizioni alla scuola d’infanzia e alle classi prime delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado (elementari, medie e superiori) per l’anno scolastico 2022/23.

A esclusione delle scuole d’infanzia (per le quali il termine è l’1 febbraio), le domande si possono presentare fino alle ore 20 di venerdì 28 gennaio esclusivamente on line sul sito web del Miur tramite credenziali Spid/Cie o eIDAS, dove è già possibile effettuare la registrazione per poi effettuare l’iscrizione vera e propria.

Le scuole forniscono assistenza alla compilazione on line in giorni e orari consultabili dai loro siti web. Ogni istituto, inoltre, per fornire informazioni e rispondere ai quesiti di studenti e famiglie organizza assemblee e open day, soprattutto in modalità webconference, alcuni anche in presenza se le condizioni legate all'emergenza sanitaria, lo consentono. Il calendario con le assemblee in programma è stato inviato nel mese di dicembre dall’amministrazione comunale modenese alle famiglie che devono iscrivere i figli alla classe prima della scuola primaria, mentre l’indicazione della scuola assegnata allo studente è disponibile anche on line inserendo nome, cognome e codice fiscale del bambino.

Per i ragazzi che devono iniziare la scuola secondaria di primo grado è stata comunicata alle famiglie la scuola di riferimento a cui ci si possono iscrivere con diritto prioritario se provenienti da una primaria dello stesso Istituto comprensivo; le famiglie sono state anche informate circa le date di assemblee e open day consultabili anche sui siti Internet degli Istituti comprensivi.

Il principio prioritario che regola l’ammissione è quello della continuità didattica nel Comprensivo di appartenenza; il principio della territorialità (essere residenti nello stradario del Comprensivo) è subordinato a quello della continuità didattica e resta il riferimento per gli alunni uscenti da una scuola primaria non statale, come stabilito dal Protocollo d'intesa fra Comune e gli Istituti Comprensivi per la gestione delle iscrizioni alle primarie e secondarie di primo grado.

Sul sito Internet del Comune è possibile trovare ulteriori informazioni sulle iscrizioni scolastiche.