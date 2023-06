Pavullo, un progetto avveniristico da 12 milioni per le nuove scuole medie

E' stato presentato ieri a Pavullo il progetto della nuova scuola media del paese, insieme all'annuncio del finanziamento ottenuto dal Pnrr che permetterà la realizzazione di un disegno innovativo, realizzato dallo studio di progettazione internazionale Settanta7. L'investimento ottenuto, da oltre 12 milioni di euro, verrà realizzato vicino allo Stadio Minelli e dovrà essere completato entro il 2026, come previsto dal Piano.

"Il nuovo edificio scolastico delle Scuole Medie sarà più sicuro, più accogliente, più sostenibile e avrà molti più spazi educativi tecnologicamente all'avanguardia. Investire sull'istruzione significa investire sul futuro del nostro territorio, per questo siamo veramente orgogliosi di questo traguardo raggiunto!", ha commentato il sindaco Savide Venturelli.

L'investimento ottenuto, da oltre 12 milioni di euro, si va ad aggiungere ai già 2,4 milioni ottenuti dalla Provincia di Modena per la messa in sicurezza del Liceo Cavazzi-Sorbelli, ai 900mila euro per la messa in sicurezza della Palestra delle scuole superiori esistente e ai 2.4 milioni per la Costruzione della Nuova Palestra a servizio delle scuole superiori.