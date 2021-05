Scuola media Sassi, premiate le classi più eco-mobili

Con la premiazione delle classi più eco-mobili, si è concluso questa mattina – sabato 29 maggio - un piccolo torneo che ha coinvolto tutti gli studenti della scuola media Sassi di Soliera. L’obiettivo era valorizzare la scelta di effettuare il tragitto casa-scuola in autonomia e in modo sostenibile, a conclusione di “Classe + EcoMobile”, un progetto sulla mobilità in collaborazione tra aMo (Agenzia per la mobilità di Modena), l’amministrazione comunale e l’istituto comprensivo di Soliera.

Per una settimana, da lunedì 24 a venerdì 28 maggio, le ragazze e i ragazzi sono stati invitati a preferire modalità sostenibili per raggiungere la scuola: a piedi, in bicicletta oppure in auto, ma con almeno un altro studente. Le stesse famiglie sono state invitate a evitare di “invadere” il parcheggio per scaricare i ragazzi direttamente nel cortile della scuola e a lasciare spazio a chi ha ridotta mobilità oppure lavora alla scuola media Sassi. La rilevazione delle modalità con cui gli studenti vengono a scuola è avvenuta in aula alla prima ora con un modulo web di veloce compilazione a cura del docente della prima ora. Le graduatorie parziali sono state via via pubblicate nel pomeriggio delle giornate di gara.

Questa mattina sono state Katia Mazzoni, assessora comunale all'Ambiente e alla Mobilità sostenibile, e la preside dell’Istituto comprensivo Tiziana Segalini a consegnare uno zainetto porta-scarpe a tutti gli studenti, e a premiare con un attestato le classi 3ª D (vincitrice), 3ª A, 2ª D e 1ª A.

“Accompagnare i ragazzi dagli 11 ai 13 anni a riflettere sulla mobilità sostenibile”, ha sottolineato l’assessora Mazzoni, “coinvolgendoli in una gara a chi è più virtuoso, significa investire concretamente nel futuro, sensibilizzare i cittadini di domani all’uso di mezzi di trasporto più idonei per il benessere e la qualità della vita di una comunità.”