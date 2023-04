Scuola Politecnica ITS dell’Emilia-Romagna: il modenese Ormes Corradini confermato Presidente

L’Associazione Scuola Politecnica ITS dell’Emilia-Romagna, sodalizio nato nel gennaio 2021 che riunisce le 7 Fondazioni ITS (gli istituti tecnologici superiori) della regione, ha rinnovato i propri organi. Ormes Corradini, presidente di ITS Maker e modenese, è stato confermato dall’assemblea dei soci alla guida dell’associazione regionale per il prossimo biennio, vicepresidente è stato eletto Gaudezio Garavini (presidente di Its Fitstic) che lascia la carica di direttore per assumere quella di vicepresidente, mentre il nuovo direttore dell’Associazione che riunisce tutte le fondazioni Its regionali è Serse Soverini, che da deputato nella scorsa legislatura ha dato un notevole contributo per la formulazione e l’approvazione della legge sugli ITS, approvata lo scorso luglio.

Contestualmente alle elezioni sono stati integrati e rinnovati lo statuto e il regolamento operativo dell’ente, per adeguarli ai nuovi compiti che la associazione Scuola Politecnica Its Emilia-Romagna dovrà affrontare nel nuovo mandato. Il compito principale riguarda lo sviluppo dei servizi dell’Associazione a supporto di tutte le fondazioni ITS del territorio, un progetto finanziato e sostenuto in modo fondamentale della Regione Emilia-Romagna. “L’Associazione Scuola Politecnica ITS ER – sottolinea Corradini - ha come scopo quello di sviluppare strategie condivise, stimolare il talento, essere al servizio di ragazzi e ragazze che vogliono entrare nel mondo del lavoro con competenze innovative. Ecco perché la Scuola Politecnica agirà a supporto degli ITS nell’orientamento scolastico; nell’ambito dei crediti per i passaggi ITS - Università e viceversa e per il riorientamento di chi abbandona l’università; nella formazione del personale delle fondazioni ITS e dei docenti scolastici sui temi del rapporto tra istituti scolastici e ITS e dell’innovazione tecnologica. Tutto questo – conclude il presidente – anche in collaborazione con Fondazione SUPER la fondazione delle università attive in Emilia-Romagna per le lauree professionalizzanti”.

L’Associazione Scuola Politecnica ITS Emilia Romagna, in stretto collegamento con il sistema produttivo, intende fornire una risposta alle richieste di specializzazione ed innovazione del mercato del lavoro, con una formazione qualificata e specifica che comprenda opportunità di stage nazionali ed internazionali.

Le 7 fondazioni ITS in regione sono Tech&Food per l’area delle tecnologie agroalimentari; TEC per energia ed edilizia; Maker per meccanica, meccatronica, motoristica e packaging; Logistica Sostenibile per mobilità e logistica green; Fitstic per il settore ICT e le industrie creative; Turismo & Benessere che opera nel settore del turismo e attività culturali; Biomedicale per il settore delle nuove tecnologie della vita.