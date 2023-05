Emergenza fiumi, scuole chiuse domani in diversi comuni della Bassa

L'arrivo del colmo di piena nella Bassa modenese, previsto già da questa sera, ha convinto i Comuni dell'area nord a chiudere le scuole per la giornata di domani., giovedì 18 maggio 2023. Una scelta precauzionale, per non esporre a rischi eccessivi i più piccoli, ma anche per limitare gli spostamenti dei mezzi sul territorio.

Chiudono quindi i plessi scolastici di ogni ordine e grado nei comuni dell'Ucman: Finale Emilia, San Felice, Medolla, San Prospero, Cavezzo, Concordia, San Possidonio e Camposanto. A questi si aggiungono con decisioni autonome i comuni di Mirandola, Bomporto e Bastiglia, ma anche Novi e Rovereto s/S.

Si attendono entro sera le decisioni dei comuni che ancora non hanno comunicato ufficialmente la strategia scelta.

Saranno invece regolarmente aperte le scuole dell'Appennino, nello specifico dei Comuni di Pavullo e Serramazzoni, che oggi avevano chiuso. ++ Articolo in aggiornamento++

Mirandola

Il comune ha imposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado pubbliche e private, compresi asili nido e scuole dell’infanzia; la chiusura della scuola di musica “Andreoli”; la chiusura della biblioteca comunale; la chiusura dell’ITS Biomedicale; la chiusura dei centri di assistenza diurni (non residenziali) per anziani e disabili; la chiusura degli impianti sportivi; la chiusura di tutte le attività connesse alla Fiera di Maggio, compreso il Luna Park insediato presso piazzale Costa.

Finale Emilia

Il comune ha ordinato la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado e limitatamente alla Scuola Primaria di Massa Finalese la chiusura anche per la giornata di venerdì 19 maggio. Il Sindaco ha ordinato anche la chiusura della Biblioteca Comunale Giuseppe Pederiali, del centro diurno di Massa Finalese, del Centro Tandem, di tutti gli impianti sportivi e della Scuola di Musica.

Medolla

N ella giornata di domani, giovedì 18 maggio, resteranno chiuse tutte le scuole di ogni ordine e grado del Comune di Medolla (scuola primaria, scuola secondaria, scuola dell'infanzia, scuola paritaria

“Benassi”, Nido dell'infanzia Panda), Scuola di Musica, Centro Diurno, Biblioteca comunale e tutte le attività sportive presso gli impianti comunali. A disporlo un’ordinanza firmata questo pomeriggio dal sindaco Alberto Calciolari, in relazione all’attuale allerta meteo. In via precauzionale è stato inoltre chiuso anche il cimitero del capoluogo fino alle ore 13 di giovedì 18.

Maltempo e piene, chiudono i ponti in pianura. Fossalta e Ponte Alto in "rosso"

Frane e smottamenti: criticità nel territorio di Zocca

Alluvioni, ecco cosa è successo: un mix tra cicloni lenti ed effetto stau