Operazioni sospette di riciclaggio, Modena cresce ancora e resta tra i territori più a rischio

Modena si conferma un territorio molto esposto a reati di riciclaggio. Lo testimoniano i dati contenuti nel Report di UIF Banca d'Italia sulle "segnalazioni di operazioni sospette" di riciclaggio economico-finanziario, riferito al 2° semestre dell'anno appena concluso.

Semestre in cui UIF ha ricevuto, a livello nazionale, n° 78.811 segnalazioni, portando così a ben 150.418 il numero complessivamente ricevuto e sofferto nell'intero anno 2023. Un numero terribile, primo nei Paesi europei, anche se in leggero calo del 3,2% rispetto al 2022. La flessione nel numero delle segnalazioni (SOS) ricevute è sostanzialmente imputabile al comparto bancario e finanziario: in particolare a banche e Poste (che sono passate da 45.907 segnalazioni inviate nel secondo semestre 2022 alle 40.055 del secondo semestre 2023), IMEL (da 13.309 a 9.948 segnalazioni) e IP (da 8.750 a 7.414). In diminuzione anche il contributo dei soggetti che esercitano l'attività di custodia e trasporto di denaro contante o valori (da 1.217 SOS a 421).

Un fenomeno di sospetto riciclaggio malavitoso di risorse economiche che, anche nel solo semestre appena concluso, ha coinvolto ben 51,5 miliardi di euro. E' però sempre bene precisare che questi numeri si riferiscono a segnalazioni inviate a vari soggetti, senza che sia disponibile un dato sulla reale fondatezza che emerge in seguito dalle verifiche dell'autorità giudiziaria.

Sotto il profilo della distribuzione geografica, la diminuzione delle segnalazioni si riflette sull'intero territorio nazionale, a eccezione di Emilia-Romagna, Umbria e Basilicata". Questo in relazione al secondo semestre del 2023, mentr eper l'intero anno a crescere sono solo Basilicata ed Emilia-Romagna. Lo scorso anno nella nostra regione si sono registrate 9.834 segnalazioni, ben 400 in più rispetto al 2022. Cioè, dalle nostre province ogni mese decollano ben 819 segnalazioni: più di 27 ogni santo giorno.

Dalla mappa provinciale emerge poi che le province di Ferrara, Forlì-Cesena, Piacenza, Ravenna, Rimini mostrano numeri in calo rispetto al 2022, in provincia di Bologna si contano 51 segnalazioni annue in più e Modena è la provincia la crescita è di 140 fascicoli. La nostra provincia si conferma quindi tra le 17 province italiane che fanno segnare i numeri più elevati. A Modena le segnalazioni sono state 1.707 nell'ultimo anno, a fronte di 1.567 nel 2022. Una realtà, peraltro, che trova una triste conferma anche dalla mappatura sul "money Transfer", ovvero il traffico economico verso l'estero.

L'analisi

Franco Zavatti, storico sindacalista della Cgil impegnato su questo fronte, commenta: "Come si vede, siamo in presenza un fenomeno assai radicato, che nasce e coinvolge pezzi del sistema economico – produttivo - finanziario, che danneggia e corrompe la nostra economia, colpendo pesantemente la concorrenza leale delle tante imprese che rispettano le norme sul lavoro ed il pagamento fiscale. Un riciclaggio di risorse in nero che vive su pezzi crescenti della nostra imprenditoria e consulenti, sempre più portati alle truffe fiscali, al lavoro irregolare ed in nero, a contratti fasulli, alle false fatturazioni e pure a crescenti traffici finanziari verso i Paesi cosidetti Paradisi Fiscali".

"Giusto e necessario perciò chiedersi 'chi ne parla qui da noi?' E sopratutto, chi nella nostra società agisce concretamente per ostacolare e prevenire l'allargamento di operazioni irregolari nella nostra economia? si domanda Zavatti - Il sindacato vede quotidianamente la triste estensione del lavoro in nero ed irregolare, ma urge sopratutto l'estensione di una efficace prevenzione dalle organizzazioni imprenditoriali e pure dalle strutture Istituzionali e scolastiche territoriali, al fine di accrescere la consapevolezza e la cultura sociale sul pesante costo dell'economia irregolare e malavitosa".