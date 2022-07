Lavori in corso Canalchiaro, un altro tratto con selce e ciottoli

In corso Canalchiaro le lastre di selce e ciottoli prenderanno il posto dell’asfalto fino a via dei Servi. Al tratto oggetto dell’intervento di rinnovo dei sottoservizi e riqualificazione stradale attualmente in corso, tra via Bonacorsa e via della Vite, si aggiunge infatti anche il tratto tra via della Vite e via dei Servi, già chiuso con l’attuale cantiere per consentire il collegamento delle nuove reti a quelle esistenti.

La Giunta comunale, su proposta dell’assessore ai Lavori pubblici Andrea Bosi, nei giorni scorsi, ha infatti approvato il progetto esecutivo dell’intervento di riqualificazione del nuovo tratto di corso Canalchiaro, oltre a una porzione di via Sant’Orsola, tra le vie Sgarzeria e Ganaceto, che sarà finanziato attraverso un contributo ministeriale per la manutenzione straordinaria di strade, marciapiedi e arredo urbano del valore di 230 mila euro.

I lavori in corso Canalchiaro verranno effettuati in continuità con l’attuale intervento, attualmente in linea con il cronoprogramma, con conclusione prevista entro il mese di novembre. In particolare, anche in questo tratto si procederà con la scarifica e il recupero di ciottoli di fiume, il rinnovo delle reti dei sottoservizi a cura di Hera, il rifacimento di tratti di fognoli con nuove tubazioni in pvc e caditoie in ghisa per la raccolta delle acque piovane e la sostituzione dell’asfalto con lastre di selce nella parte centrale e ciottoli di fiume recuperati ai lati. Dopo il tratto già riqualificato nel 2020, con questo ulteriore intervento, la pavimentazione in selce e ciottoli in corso Canalchiaro andrà da corso Duomo fino a via dei Servi.

In via Sant’Orsola l’intervento prenderà il via a fine luglio, a conclusione dell’intervento di ammodernamento della rete gas a cura di Hera. Saranno sostituiti alcuni pozzetti d’ispezione fognature, predisposte le reti per gli impianti di illuminazione pubblica, consolidata la fondazione stradale e rifatto l’asfalto.