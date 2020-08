Medolla, riattivato il semaforo ciclopedonale in via Roma

A partire da lunedì 10 agosto, su via Roma a Medolla verrà riattivato il semaforo all’incrocio con via San Matteo. Il semaforo, spento da prima del terremoto, sarà in funzione tutti i giorni dalle 7 del mattino fino alle 23 (il resto del tempo risulterà lampeggiante) e contribuirà a ridurre la velocità degli autoveicoli in transito, mezzi pesanti compresi.

Sono invece già funzionanti i due pannelli luminosi, parte della stesso intervento di riqualificazione, che ai due ingressi del centro, sempre su via Roma, rilevano la velocità e avvisano i conducenti delle autovetture in caso di superamento del limite. Con il semaforo tornano in funzione anche gli attraversamenti pedonali dell’incrocio, che funzioneranno solo a chiamata, dotati di segnale sonoro, display per indicare i secondi rimanenti per l’attraversamento, liberati da ogni tipo di barriera architettonica, e dunque fruibili anche da disabili e persone a mobilità ridotta. I tempi di attesa per i conducenti provenienti da via San Matteo verranno minimizzati da un dispositivo inserito nel manto stradale e capace di rilevare la presenza di autovetture.

Sempre a tutela di pedoni e ciclisti, il Comune di Medolla ha poi stanziato, durante l’ultima seduta del Consiglio comunale, circa 130mila euro per il secondo stralcio della realizzazione della pista ciclopedonale di via Romana, cofinanziata dalla Regione Emilia-Romagna per 100mila euro. Dopo i 200mila euro per il primo stralcio interamente finanziati dal Comune, il secondo stralcio prevede anche un collegamento con il centro, consentendo così di circolare in sicurezza passando per via San Matteo e arrivando proprio all’incrocio con semaforo su via Roma.

Medolla aumenta ulteriormente la propria rete ciclabile, che unitamente alla consistente presenza di linee Piedibus ha permesso nei giorni scorsi la riconferma con tre bikesmile di “ComuneCiclabile 2020”, riconoscimento rilasciato a un totale di 136 Comuni italiani, tra cui quelli dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord, dalla Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta (FIAB), che promuove l’istituzione di “Zone 30” come soluzione ideale per la moderazione del traffico.