Seminario sul codice rosso: "Istituire osservatorio permanente e comparto di specialità per le forze di Polizia" 

Successo per il seminario formativo interforze organizzato da Siulp e Usmia, ma soprattutto due proposte da mettere a sistema con l'attuale impianto normativo del codice rosso, indispensabili per cercare di contrastare il fenomeno

Il seminario, organizzato congiuntamente dalla Segreteria Provinciale Siulp di Modena e dalla Segreteria USMIA Carabinieri dell'Emilia Romagna, si è svolto lunedì 20 settembre 2021 presso la “Casa delle Donne" in una sala piena e con più di mille collegamenti nelle varie piattaforme on line.

Dopo i saluti istituzionali del Sig. Questore di Modena Maurizio Agricola, con la presenza del Comandante Provinciale dell'arma dei Carabinieri di Modena Col. Caterino Antonio, e l'intervento del Vice Sindaco di Modena con delega alla sicurezza Giampietro Cavazza ,della Presidente della Casa delle donne di Modena Avv. Zanolini, hanno preso la parola gli straordinari relatori, Avv. Cosimo Zaccaria, Dott. Marco Imperato, Sost. Procuratore presso la Procura della Repubblica di Bologna, On.le Stefania Ascari, relatrice della Legge 69/2019 “Codice Rosso”, Dott. Mario Paternoster, dirigente della Squadra Mobile della Questura di Modena, Col. Domenico Cristaldi, responsabile Sezione p.g. Carabinieri della Procura di Bologna.

Moderatore dell’evento è stato Alfonso Montalbano, esperto della materia e Segretario Usmia, che dichiara: "Quanto emerso durante la sessione di confronto giuridico fra i relatori intervenuti ha registrato un importante risultato: una idea dinamica di osservatorio permanente, come lanciato dall'Avv. Zaccaria. Non più solo un dialogo al presente su temi fondamentali quali il codice rosso, quindi, ma anche una intesa rivolta al futuro per osservare, proporre, prevenire i reati di genere. Il tutto mediante un confronto costruttivo e concreto fra interlocutori provenienti dalle varie aree di competenza del settore: legislativo, giudiziario, legale, sociale. Un convegno vivo, che ha consentito la nascita di idee e proposte e, soprattutto,una decisiva sinergia fra le due più importanti forze dell'ordine sul territorio: Carabinieri e Polizia. Ci auguriamo altresì che il Legislatore presente prenda spunto della proposta di Istituire una specialità (come NOE, NIL, POLSTRADA) nelle Forze di Polizia a competenza generale, formata da personale specializzato che tratti quotidianamente il fenomeno della violenza di genere".

Il segretario del Siulp Roberto Butelli dichiara: “Siamo orgogliosi di un evento unico come questo, organizzato in un luogo fortemente simbolico come La Casa delle Donne: la drammatica realtà quotidiana dimostra che momenti di incontro propositivi, sono fortemente necessari per impedire che l’emergenza quotidiana diventi la normalità. La legge sul Codice Rosso è migliorabile, ma ricordiamo che non è ancora completamente attuata laddove il legislatore ha previsto specifici percorsi formativi per le Forze dell'Ordine dei quali, dopo due anni dall'entrata in vigore, siamo ancora in attesa. Ci batteremo ancora e ancora per intervenire drasticamente sul problema della violenza di genere, anche poiché da operatori possiamo testimoniare che è molto più ampio di quello che arriva all'attenzione della cronaca.”