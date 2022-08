Cedimento lungo la Provinciale, senso unico alternato a Puianello

A Castelvetro in località Puianello lungo la strada provinciale 18, si transita a senso unico alternato da oggi venerdì 12 agosto a causa del parziale cedimento di un muro di valle che ha creato un dissesto al manto stradale.

I tecnici della provincia sono intervenuti nella mattinata di oggi per installare la segnaletica di sicurezza in attesa, nei prossimi giorni, di verificare le condizioni della strada e intervenire per ripristinare il transito regolare.