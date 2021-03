Lavori nella periferia nord, senso unico in via del Mercato

Proseguono i lavori sulla mobilità nell’ambito del Piano Periferie. Percorso alternativo: strada Canaletto sud, via Finzi e via Massarenti

In via del Mercato prosegue l’intervento di riqualificazione stradale nell’ambito dei cantieri della mobilità del Piano Periferie. E, per consentire la realizzazione degli scavi relativi ai quattro attraversamenti pedonali previsti, fino a metà aprile, la circolazione sul tratto di via del Mercato da via Massarenti al civico 10 proseguirà a senso unico con direzione verso strada Canaletto sud.

Il percorso alternativo consigliato per il senso di marcia impedito è strada Canaletto sud, via Finzi e via Massarenti.

L’intervento rientra appunto nell’ambito dei cantieri relativi alla mobilità dell’area a Nord di Modena del Piano Periferie, che coinvolgono in particolare strada Canaletto Sud, via Toniolo, viale Finzi, via Gerosa e via del Mercato. I lavori, gestiti dalla società di trasformazione urbana CambiaMo che attua per conto del Comune il “Progetto periferie. Ri-generazione e innovazione”, hanno complessivamente un valore pari a due milioni e 663 mila euro, stanno procedendo in parallelo e arriveranno a conclusione in estate.