Sensori, telecamere e un "Angelo": come cambia l'assistenza domiciliare agli anziani

Per la persona anziana autosufficiente la permanenza a casa ha un valore enorme che incide positivamente sul benessere fisico e psicologico. Si tratta di un dato consolidato, confermato sia dai geriatri sia dai dati statistici sulla longevità. Questo auspicabile obiettivo stenta però a conciliarsi con l’evoluzione della società. Per accorciare la distanza tra ciò che si riesce concretamente a ottenere e quanto auspicato, sempre più spesso vengono in aiuto le moderne tecnologie.

In questo ambito un’importante novità arriva da Modena dove Techboard Group, dopo due anni di studio, ricerca e diversi mesi di test sul campo, ha creato un sistema per intrattenere e monitorare anziani autosufficienti unendo l’impiego della tecnologia, con l’assistenza costante di una persona che li segue da remoto, da una centrale operativa dedicata.

Attento alla relazione, poco invasivo, Care TB, questo il nome dell’innovativa soluzione, risponde in modo semplice ed efficace alle aspettative delle persone che mantengono una buona autosufficienza ma che vivono sole, fenomeno sempre più diffuso anche in Italia dove secondo le ultime rilevazioni Istat le famiglie unipersonali rappresentano ormai un terzo del totale delle famiglie (33,2%).

Come funziona?

Care TB somma i vantaggi offerti dalla tecnologia, sempre comunque utilizzabile in modo semplice e intuitivo e senza che occorrano competenze informatiche, con l’assistenza di una persona in carne e ossa, adeguatamente formata, in grado di gestire tutte le situazioni da quelle ordinarie, come ricordare di assumere un farmaco, a quelle legate a un’emergenza come nel caso di una caduta. Il risultato finale è un servizio completo la cui architettura tecnologica costituisce un’affidabile piattaforma che può facilmente essere integrata e aggiornata. Cuore del sistema è un software che, attraverso due terminali video consente il dialogo costante, interattivo e bidirezionale tra l’assistito e la persona che lo segue, il cui ruolo rimane comunque centrale per mantenere viva la relazione umana.

L’ausilio di telecamere ad alta definizione, che funzionano anche in assenza di luce, e sensori radar installati nelle principali stanze di un’abitazione garantiscono un servizio di monitoraggio da remoto 24 ore al giorno, 7 giorni su 7; una sofisticata tecnologia dotata di intelligenza artificiale permette d’interpretare e filtrare i segnali di allarme, come nel caso di un’improvvisa caduta. L’anziano non è un utilizzatore passivo di una tecnologia, ma viene stimolato all’interazione attraverso un computer All In One dotato di touch screen: dall’altra parte dello schermo non c’è un robot o un freddo calcolatore ma un professionista adeguatamente formato che è in grado di relazionarsi in tempo reale con la persona assistita con cui può anche scambiare quattro chiacchiere o, perché no, invitarlo a eseguire qualche esercizio di ginnastica dolce.

“Angelo” – è questo il nome del personale presente giorno e notte nella centrale operativa Care TB – attraverso un diario che è aggiornato in tempo reale raccoglie informazioni utili per conoscere e condividere la storia di ogni assistito, a partire dalle sue abitudini quotidiane: in questo modo si assicura, sempre nel rispetto rigoroso della privacy, un’assistenza fortemente personalizzata.

Care TB, una volta attivato, può essere sviluppato sulla base delle richieste della persona e dei familiari grazie alla possibilità di aggiungere servizi su misura. Si possono ad esempio prevedere momenti, individuali o collettivi, dedicati all’attività motoria o alla lettura di un libro: attività molto utili per contrastare il decadimento cognitivo. Attivando percorsi individuali è inoltre possibile consentire al medico di famiglia di accedere alle informazioni raccolte rispetto all’aderenza alla cura, o dare vita a un collegamento diretto con i familiari.