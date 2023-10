Raccolti duemila euro alla serata benefica per il Centro Ondina Riggi allo Sporting Sassuolo

La Lista Civica “Per Sassuolo” ha tenuto ieri sera, presso lo Sporting Club Sassuolo, una serata benefica in favore del Centro Ondina Riggi. Grazie all’evento, al quale hanno preso parte quasi cento persone, sono stati raccolti circa 2000 euro da destinare alla realtà del terzo settore sassolese, impegnata nell’organizzazione di attività per persone adulte con disabilità. Per il Centro Ondina Riggi era presente Linda Fontanini

“È bello vedere forze civiche collaborare insieme, ancora più bello è avere la possibilità di unire le forze nell’ambito di iniziative benefiche come questa”, ha dichiarato il presidente di Italia del Futuro Davide Nostrini, presente all’evento.

“Questa di oggi può essere definita un'altra bellissima iniziativa che sottolinea l'impegno della lista nel campo del sociale, e ci piace sottolineare che la nostra politica preferita è quella del fare e non del dire – ha aggiunto Cristiano Gugliucci, candidato sindaco della Lista Civica ‘Per Sassuolo’ ".

"In collaborazione con Italia del Futuro abbiamo in passato raccolto fondi per acquistare bottiglie d'olio donate all'associazione Il Melograno, abbiamo organizzato camminate nel periodo del post-covid per riportare le persone all'aperto e per poter tornare a socializzare dopo una chiusura forzata nelle nostre case dettata dalla malattia. Abbiamo già in agenda un incontro con il canile-gattile intercomunale di Magreta. Anche questa iniziativa sarà condivisa ed organizzata con Davide Nostrini e i suoi ragazzi di Italia del Futuro”.