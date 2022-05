Carpi, il Leo Club dedica la serata di chiusura alla Protezione civile

Ha avuto luogo nel giardino del Ristorante Lo Sporting da Michele la Serata di Chiusura dell’Anno Sociale 2021/22 del Leo Club Carpi lo scorso venerdì. In occasione dell’anniversario dei 10 anni dal terribile sisma che scosse l’Emilia nel 2012, il Service della serata è stato dedicato alla Protezione Civile: il Leo Club Carpi ha infatti consegnato all’Assessore Mariella Lugli una batteria di Kit attrezzati per il primo soccorso.

Inoltre, nel corso della serata, è stato presentato il romanzo “Dodici giorni in Israele” delle autrici Ivana Sica e Maria Teresa Cardarelli; la scelta non è stata casuale dal momento che il viaggio in Israele di cui si parla nel libro è ambientato nel 2012 immediatamente dopo il terremoto. Il Leo Club Carpi ha avuto il piacere di dare il benvenuto a due nuovi soci entranti , Michele De Rosa e Gianmarco Priori, poi il Presidente Mathieu Zannoni ha tenuto il tradizionale discorso di fine anno ringraziando tutti i soci Leo e Lions per il supporto di questi due anni (è stato il primo nella storia del Club a rinnovare il mandato) in cui è stato a capo dell’Associazione e facendo un grande in bocca al lupo al prossimo direttivo.