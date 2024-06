La miniserie "Mountainmen. Linea gotica 1945" sbarca negli States 

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Proiettata a Bomporto durante l'ultima Fiera di San Martino, racconta la storia della Decima Divisione da montagna dell'Esercito statunitense, gli alpini americani, e ora è approdata negli Stati Uniti. E' la miniserie televisiva “Mountainmen. Linea gotica 1945” del regista Luciano La Valle.

Tre giorni fa, all'interno della base militare di Fort Drum (New York), per così dire, la 'casa' della 10th Mountain Division, si è tenuta la prima di una serie di proiezioni in programma sul territorio statunitense. Spettatori e militari in sala hanno particolarmente apprezzato il lavoro fatto dal regista e dai produttori insieme ai Comuni italiani coinvolti nella narrazione, che hanno collaborato alla realizzazione dell'opera affinché il sacrificio compiuto dai giovani militari statunitensi non fosse dimenticato.

Tra i fatti raccontati nella miniserie, compaiono anche quelli datati 21 aprile 1945, quando a Bomporto i soldati della 10a Divisione da montagna riuscirono a liberare il vecchio ponte, strappandolo alle truppe nazi-fasciste e mettendo al sicuro la popolazione, per poi proseguire la loro avanzata e raggiungere il fiume Po.

Dopo Fort Drum, la miniserie ha continuato il suo viaggio oltreoceano accompagnata, tra gli altri, da Guglielmo Mattiello del Gruppo culturale Il Trebbo. La seconda tappa è stata al Des Plaines Theatre di Chicago, dove gli oltre 400 spettatori presenti in sala hanno potuto assistere alla première.

Per finire una curiosità che, in realtà, ne contiene due. Il ponte che conduce al Museo della Decima Divisione a Fort Drum è stato battezzato con il nome di “Bomporto Bridge” mentre, parallelamente, sul Ponte Nuovo di Bomporto è collocata una targa che narra i fatti di quel 21 aprile 1945 e le azioni della Divisione, a testimonianza del legame dei nostri territori con gli Stati Uniti d'America.