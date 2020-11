Serramazzoni: il cimitero di Ligorzano inagibile da anni

Il cimitero di Ligorzano, nel comune di Serramazzoni, risulta ancora in parte inagibile.

Come fa sapere l’ ex consigliere circoscrizionale Filippo Ratta “il 9 luglio 2020 era stata annunciata la chiusura di un'ala del disastrato cimitero di Ligorzano,​ e il conseguente inizio di lavori di ristrutturazione. Inoltre era stato annunciato che i lavori sarebbero terminati entro il 2 novembre. Ebbene questi lavori non sono mai nemmeno iniziati!”

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Le condizioni del cimitero a detta di Ratta sono ancora le medesime “tutte transenne che impediscono anche di portare un fiore sulla tomba dei propri cari, tavelloni crepati, muri invasi dalla muffa, scale arrugginite e pavimenti pieni di buche. Qualcuno obietterà che il covid ha fermato tutto ma la situazione perdura da anni”