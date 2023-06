Serramazzoni a corto di medici di famiglia, da luglio un team per garantire la continuità assistenziale

A Serramazzoni cambia l’organizzazione per la copertura del servizio di Medicina Generale, a seguito del pensionamento del dottor Patrizio Multari e la cessazione dell'incarico del dottor Bruno Colombini. Vista l’attuale impossibilità di sostituirli per mancanza di medici disponibili a ricoprire il ruolo, e in attesa di poter assegnare l’incarico ad un nuovo professionista, da lunedì 3 luglio l’assistenza sarà temporaneamente garantita da un team di medici (sia per visite ambulatoriali che al domicilio), che opereranno all’interno dell’ambulatorio di Serramazzoni in viale Belvedere, 12.

I medici lavoreranno sul territorio di Serramazzoni, insieme agli altri attualmente in servizio nell’ambito territoriale, che tuttavia non hanno più capienza per accogliere nuovi pazienti. In questi giorni gli assistiti stanno ricevendo una comunicazione scritta dall’Ausl in cui si spiegano le nuove modalità di assistenza.

La nuova organizzazione è stata presentata ai cittadini ieri pomeriggio, lunedì 26 giugno, alla presenza della sindaca di Serramazzoni Simona Ferrari, il Direttore del Distretto sanitario di Pavullo, Massimo Brunetti, e Anna Franzelli, Direttrice U.O.C. Cure Primarie Area Sud e Daniela Altariva, dirigente delle Professioni Sanitarie.

L’accesso all’ambulatorio sarà soltanto su appuntamento da fissare previa telefonata al numero 0595137006, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13. Gli orari delle visite saranno i seguenti: lunedì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17.30; martedì dalle 9.45 alle 13 e dalle 14 alle 17.30; mercoledì dalle 14 alle 17.30; il giovedì dalle 9.45 alle 13 e dalle 14 alle 17.30; il venerdì dalle 14 alle 17.30.

“Ringrazio la Direzione dell’Azienda USL di Modena per avere individuato una soluzione per garantire alla comunità la continuità assistenziale diurna, servizio essenziale per tutto il territorio – dichiara la sindaca di Serramazzoni, Simona Ferrari - Ho inoltre accolto positivamente la volontà immediata del Direttore del Distretto sanitario di Pavullo, Massimo Brunetti, e gli altri referenti e responsabili delle Cure primarie e delle Professioni sanitarie di spiegare la nuova organizzazione ai cittadini. Ringrazio, infine, lo IAL Emilia-Romagna per avere ospitato l’incontro”.

“Come Azienda sanitaria siamo impegnati a garantire soluzioni che assicurano la continuità assistenziale ai cittadini – afferma Massimo Brunetti, Direttore del Distretto sanitario di Pavullo -. Siamo costantemente al lavoro per assicurare alla comunità una presa in carico puntuale”.