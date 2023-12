Attacco hacker ai sistemi sanitari, riprende anche l'attività della Medicina Legale

Si è protratto anche nel weekend il costante lavoro di ripristino dei servizi informatici della sanità modenese a seguito dell’attacco hacker dei giorni scorsi. Sul fronte dell’attività di Laboratorio, dopo il ripristino dell’attività completa dei Punti prelievi di ieri, si rinnova l’invito alle persone che hanno un appuntamento fissato per le giornate da oggi in poi a recarsi nella sede indicata portando l’impegnativa (promemoria cartaceo dell’appuntamento) tessera sanitaria e un documento di riconoscimento. Nei Punti prelievi ad accesso diretto (senza prenotazione) in via Minutara a Modena e a Nonantola, Sassuolo e Pavullo, si ricorda che i prelievi ad accesso diretto sono limitati fino al numero massimo consentito in base alla capacità del laboratorio di analisi.

Proseguono anche i prelievi necessari alla terapia anticoagulante orale (TAO), nei Punti prelievi della provincia che abitualmente eseguono questa attività, secondo la seguente modalità: martedì 12 dicembre potrà accedere chi ha il prelievo previsto per quella giornata e chi lo aveva programmato per la giornata di martedì 5 dicembre. Si completa così il recupero dell’attività dedicata a questa categoria di pazienti.

Novità anche per quanto riguarda il servizio di Medicina Legale: sono infatti nuovamente garantite le visite della Commissione Medica Locale Patenti, per le persone già in appuntamento. È possibile fissare nuovi appuntamenti o modificare quelli già prenotati solo scrivendo a segreteriacml@ausl.mo.it. Nella email è necessario indicare nome, cognome, data di nascita, data di scadenza della patente e numero di telefono per essere richiamati.

Inoltre è ripresa l'attività delle Commissioni di accertamento della disabilità (invalidità civile, legge 104/92, legge 68/99, cecità e sordità civile). Al momento non è ancora attivo il numero di telefono del centralino, per informazioni è possibile scrivere da posta elettronica ordinaria o certificata all'indirizzo disabilit@pec.ausl.mo.it.

Sempre per quanto riguarda la medicina legale, è garantita l'attività degli ambulatori di certificazione (ad esempio per porto d'armi, deficit deambulatorio, patenti, etc.) per chi aveva già un appuntamento fissato. Riattivata anche la possibilità di modificare appuntamenti già fissati o fissarne dei nuovi.

Tutti gli aggiornamenti sui servizi attivi sono disponibili alla pagina www.ausl.mo.it/attacco-hacker- aziende-sanitarie-modena.

E' possibile seguire sui portali delle Aziende, in particolare www.ausl.mo.it e www.aou.mo.it, gli aggiornamenti costanti sui servizi e le attività sanitarie.