Servizio Civile a Maranello, otto posti per i giovani

Otto posti per il Servizio Civile Universale a Maranello. E’ uscito nei giorni scorsi il nuovo bando per la selezione di giovani volontari da impiegare nei progetti del servizio civile a Maranello. Un'opportunità per i giovani del territorio, ragazzi e ragazze tra i 18 e i 28 anni di età, di dedicare un anno della propria vita ad un impegno di solidarietà, per il bene comune e la coesione sociale.

A Maranello le attività si svolgeranno all’interno del progetto “Aiutare per crescere”, nella sede del Comune di Via Vittorio Veneto, alla scuola d’infanzia Bertacchini Borghi e al Centro per le Famiglie. Le domande vanno effettuate online sul sito entro il 15 febbraio (ore 14).

L'indennità mensile prevista è di euro 507,30 euro netti per un servizio di circa 25 ore alla settimana (1.145 ore in un anno). Il progetto prevede un tutoraggio di 21 ore, la certificazione di competenze con l’Università di Bari e la presenza della quota del 25% di giovani con minori opportunità (autocertificazione Isee inferiore a 15.000 €). Per saperne di più, è in programma una riunione informativa: martedì 23 gennaio alle ore 18 si terrà un incontro online aperto a tutti i giovani che volessero maggiori informazioni; per iscrizioni e ricevere il link occorre inviare una e-mail all’indirizzo reggioemilia@ascmail.it. Per informazioni: tel. 0536/24.00.22.