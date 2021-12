Servizio Civile Universale: sei i posti a Formigine. Domande entro il 26 gennaio

Cresce per il 2022 il numero dei progetti presentati dal Comune di Formigine per la selezione di volontari all’interno del nuovo bando del Servizio Civile Universale. Salgono a sei infatti i posti da assegnare, riservati a ragazzi e ragazze dell'Unione Europea e a giovani non comunitari regolarmente soggiornanti di età compresa tra 18 e 28 anni.

Nello specifico, saranno cinque le collaborazioni avviate all’interno del progetto "Aiutare per crescere 2021", che vedrà l’assegnazione di quattro ragazzi presso la sede municipale - tre dei quali presso i servizi scolastici più una postazione destinata all’Ufficio Europa - e di un volontario presso il Polo Culturale di Villa Gandini, a supporto delle attività di Hub in Villa. La novità per il nuovo anno sarà il progetto "Sportelli digitali, cittadini connessi", che impegnerà un volontario presso lo Sportello del Cittadino. Il bando è aperto fino alle ore 14.00 di mercoledì 26 gennaio 2022.

I candidati dovranno produrre domanda di partecipazione, indirizzata direttamente all’ente che realizza il progetto prescelto, esclusivamente tramite la piattaforma nazionale DOL, accedendo con le proprie credenziali SPID. Chi non fosse già in possesso di un’identità digitale può rivolgersi allo Sportello del Cittadino previo appuntamento da fissare telefonicamente al numero 059 416167, oppure online tramite l’agenda digitale del Comune di Formigine. L'inizio del servizio è previsto all’inizio dell’estate per una durata di 12 mesi e 25 ore di servizio settimanale, a fronte di una retribuzione mensile di 444,30 euro. Per maggiori informazioni è possibile collegarsi martedì 11 gennaio alle ore 18 all’apposito incontro online, al quale iscriversi scrivendo a reggioemilia@ascmail.it

“Questi progetti permettono ai nostri giovani di vivere un’esperienza di servizio alla comunità che si rivela al tempo stesso formativa per la loro crescita personale e professionale - commenta il Vicesindaco con delega alle Politiche giovanili Simona Sarracino - Per l’anno a venire abbiamo voluto aumentare i posti a disposizione, che assieme a percorsi come tirocini universitari e alternanza scuola-lavoro andranno ad ampliare ulteriormente l’offerta di progetti formativi presso la Sede comunale”.