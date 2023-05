Suini maltrattati, anche un allevamento modenese nell'inchiesta di Report

C'è un pezzo di Modena al'interno dell'inchiesta svolta la Report, a firma di Giulia Innocenzi, che mette nel mirino gli allevamenti di suini che forniscono animali al Consorzio del Prosciutto di Parma. Cuore dell'inchiesta è il rapporto ambiguo tra il consorzio e l'ente certificatore CSQA. L'accusa che traspare dalle testimonianze raccolte nel servizio Rai sarebbe quella di un atteggiamento "indulgente" da parte dei controllori nei confronti delle aziende suinicole che presentavano irregolarità. Sarebbe quindi venuta meno l'imparzialità necessaria a garantire da un lato corrette pratiche di allevamento e dall'altro la qualità elevata di cui il Consorzio del prodotto Dop parmense si fregia.

Altro elemento centrale dell'inchiesta sono le immagini girate da Last Chance for Animals attraverso telecamere nascoste e offerte in esclusiva a Report. Immagine che ritraggono situazione di maltrattamenti e scarsa gigiene all'interno degli allevamenti, in particolare nelle province di Brescia, Cremona e Modena.

Sulla scorta di questi filmati, la giornalista Giulia Innocenzi ha fatto visita anche all'allevamento della Società Agricola Cavazzuti di Limidi di Soliera, chiedendo conto di alcune registrazioni e trovando un muro da parte dell'azienda. Le immagini mostrerebbero alcuni recinti dove si trovano gli animali particolarmente sporchi, con feci e urine finiscono nei contenitori del cibo. Sotto accusa poi anche il reparto “rimanenze”, dove secondo Report si troverebbero diversi maiali malati o feriti, alcuni anche con piaghe o con l’ernia ombelicale.

C'è poi il caso dell'infermeria, dove si trovano gli animali che stanno male. Quelli che versano in condizioni peggiori sono nei recinti denominati “scarti”. "Quando l’operatore sposta gli animali in questi box che si vedono comportamenti non proprio consoni. L’operaio dà calci…colpisce i maiali ripetutamente con un chiavistello, anche in testa… li tira per la coda, li prende dalle orecchie e gli fa fare un volo. A un certo punto prende una corda, la lega alla zampa di questo animale che evidentemente ha difficoltà a muoversi e lo trascina per il corridoio, fino al recinto degli scarti", spiega Giulia Innocenzi nel servizio. Da chiarire anche l'uccisione di alcuni suini, avvenuta probabilmente senza il parere obbligatorio del veterinario.

Il servizio andrà in onda questa sera, lunedì 29 maggio alle 21:20 su Rai3.