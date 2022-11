Sestola lavori di consolidamento sulla sp324 a Roncoscaglia

Sulla strada provinciale 324 "del Passo delle radici" in località Roncoscaglia di Sestola sono partiti i lavori di consolidamento del corpo stradale a seguito del cedimento del muro di sostegno di valle avvenuto la scorsa primavera. Per consentire le lavorazioni, il transito sarà regolato a senso unico alternato con impianto semaforico, disposizione già in vigore dal momento del crollo, che durerà per tutta la fase di cantiere fino alla metà di febbraio 2023.

I lavori prevedono la ricostruzione in muratura di pietrame delle parti crollate ed instabili e la costruzione di una nuova opera di sostegno nel tratto interessato dal dissesto strutturale con un muro in cemento armato ancorato al versante con micropali e tiranti e saranno realizzati dalla ditta Gaetti costruzioni srl di Montefiorino per un importo complessivo di 130mila euro.

Per realizzare le opere sarà predisposta una rampa provvisoria che garantirà il transito stradale e che al termine dei lavori verrà rimossa, mentre il muro sarà rivestito da lastre con effetto “muro in bozze di pietrame” per il rispetto dei vincoli ambientali