Il set cinematografico torna in centro storico: divieti di sosta e modifiche alla viabilità

Le riprese a Modena del film del regista Michael Mann, dedicato alla vita privata e professionale di Enzo Ferrari, tornano in centro storico, tra corso Canalgrande e Largo Garibaldi dove venerdì 9 settembre si girerà probabilmente alla sera. Nelle aree interessate sono previsti, già a partire da giovedì 8 settembre, provvedimenti di chiusura al traffico e divieti di sosta, sulla base di specifiche autorizzazioni.

Il Comune, insieme a Emilia-Romagna Film Commission, infatti, sta collaborando con la produzione dell’opera cinematografica dedicata a un simbolo di Modena e della Motor Valley.

In Canalgrande i divieti di sosta riguardano i tratti compresi tra via San Vincenzo e corso Accademia e tra via San Giovanni del Cantone e corso Cavour, ma è vietata la sosta anche in via San Giovanni del Cantone, in piazzale Boschetti e in via del Teatro.

In Canalgrande venerdì sarà anche sospesa la circolazione, compresi pedoni e ciclisti, e in tutte le strade nell’area verrà installata la segnaletica per la direzione obbligatoria. Sarà comunque garantito, dal personale dello staff, l’accesso dei veicoli diretti ai passi carrabili.

Nell’area di Largo Garibaldi è previsto il divieto di sosta, con rimozione, anche in tratti di viale Fabrizi, viale Reiter, via Anacardi Nardi, via Borelli, via Andreoli, viale Reiter, viale Martiri della Libertà: tra largo Garibaldi e via Castelli, tra porta Bologna e via Gallucci, con restringimento della carreggiata.

Venerdì, nel giorno delle riprese, inoltre, sarà sospesa la circolazione stradale in largo Garibaldi (anche per biciclette e pedoni) e in diverse strade della zona, con indicazioni sul posto sulla direzione obbligatoria o sulle creazioni di doppi sensi di marcia per consentire il transito.