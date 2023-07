Uffici comunali, il settore Politiche Sociali si trasferisce in via Santi 14

Inizia dal settore Politiche sociali il trasferimento degli uffici comunali da via Galaverna 8 all’edificio di via Santi 14 ora di proprietà dell’amministrazione comunale. Nell’ambito della razionalizzazione delle sedi, con il superamento di quelle in affitto o privilegiando soluzioni che consentano accorpamenti di funzioni, il Comune ha infatti acquistato lo scorso anno quattro piani (dal primo al quarto) dell’edificio in via Santi 14, accanto alle due torri dove, ai civici 40 e 60, si trovano già anagrafe e diversi uffici comunali, allo scopo di lasciare gli spazi in affitto di via Galaverna. La stessa strategia prevede anche la valorizzazione del Palazzo comunale, dove sono in corso da tempo lavori di riqualificazione ed efficientamento energetico.

Terminati i lavori di manutenzione straordinaria per rendere i locali funzionali a ospitare i nuovi uffici, lunedì 24 luglio inizia a trasferirsi nella nuova sede di via Santi 14 il Settore Servizi Sociali, Sanitari e per l'Integrazione che occuperà il secondo e terzo piano dell’edificio. Il trasloco dei vari uffici proseguirà fino al 5 agosto e in questo periodo potrebbero talvolta registrarsi difficoltà nel raggiungere telefonicamente gli uffici o rallentamenti nell’operatività. Rimarranno comunque invariati i riferimenti telefonici e i contatti mail di tutti gli uffici e sarà cura dell'amministrazione ridurre al minimo i disagi per i cittadini.

Dopo l’estate e comunque entro la fine dell’anno, verranno gradualmente dismessi anche gli altri piani dell’immobile di via Galaverna con uffici che si trasferiranno ancora verso via Santi o in altri edifici già sede di servizi comunali, come la Fondazione Cresci@mo che si sposterà presso gli spazi del Centro educativo Memo in viale Jacopo Barozzi, mentre il Settore Servizi educativi lascerà via Galaverna per il primo piano di via Santi 14, dove, in altro piano, si trasferirà anche il Settore Risorse umane. Sport e Politiche giovanili troveranno casa nei locali di via Newton di proprietà del Comune, mentre Cultura e Turismo sono destinati ad approdare in piazza Grande, al terzo piano del Palazzo comunale dove, nell'ambito degli interventi di riqualificazione energetica e impiantistica vengono recuperate anche aree dell'edificio oggi poco o per niente utilizzate consentendo appunto di accogliere uffici, oltre che di ampliare l'accettazione comunale con la creazione di spazi per i turisti e visitatori.