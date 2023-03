Via agli sfalci del verde a Formigine. Si può anche ritirare il kit antizanzare

Con l’arrivo della primavera, sono riprese le operazioni di sfalcio, manutenzione e pulizia del verde pubblico in città. Per gli interventi, tra sfalci e raccolta delle foglie cadute, è stata prevista una spesa di circa 380mila euro per più di 800mila mq di verde pubblico.

Nello specifico, sono interessati dai lavori i parchi e le aree verdi, il verde scolastico, le aiuole e il verde stradale (ovvero cavalcavia, scarpate e banchine).

“Mantenere ordinata e pulita la nostra città garantendo anche la possibilità di frequentare luoghi come i parchi pubblici con tranquillità – commenta l’Assessore all’ambiente e al verde pubblico Giulia Bosi – è fondamentale. Grazie agli sfalci, inoltre, preveniamo la proliferazione di insetti parassiti. In queste ultime settimane abbiamo registrato un innalzamento delle temperature che ha portato alla crescita dell’erba; ragion per cui ci siamo attivati immediatamente con le operazioni di sfalcio. Nell’esecuzione di queste attività, come già fatto lo scorso anno, continueremo a recepire le sollecitazioni delle associazioni ambientaliste che, al fine di permettere agli insetti impollinatori di lavorare e preservare la biodiversità, suggeriscono di non falciare l’erba più bassa di 10 centimetri”.

In primavera, a partire da maggio come da normativa regionale, sono previsti anche i consueti trattamenti antilarvali nelle aree pubbliche del territorio mirati al contrasto della diffusione della zanzara tigre, zanzara comune e pappataci. In caso di temperature elevate le operazioni potrebbero essere anticipate. Nel frattempo, è già possibile ritirare presso l’URP (via Unità d’Italia 26) il kit antizanzara tigre.

Sempre in tema di verde pubblico, continuano su tutto il territorio di Formigine e delle frazioni le operazioni di plogging e pulizia del verde. Il prossimo appuntamento, aperto come di consueto a tutti i cittadini interessati a partecipare e coordinato dagli Ecovolontari, è calendarizzato per il 13 maggio. Parallelamente a questa iniziativa, proseguono anche le attività di pulizia del parco della Resistenza ad opera dei ragazzi di TSM e quelle da parte di altre associazioni e gruppi sull’intero territorio comunale.