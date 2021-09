Sfilata ai Sassi di Matera per gli abiti della copperativa di comunità Ortika di Fanano

Passerella d’eccezione per la collezione di abbigliamento firmata Ortika, la cooperativa di comunità (aderente a Confcooperative Modena) nata il 28 maggio 2019 a Fanano per coltivare piantine di ortica, realizzare abiti in fibra di ortica, trasformare gli scarti in tisane e integratori per mangimi zootecnici.

Due sere fa la linea è stata presentata ai Sassi di Matera nella Corte San Leonardo, il bed & breakfast di proprietà di Barbara Fontanesi, ex pallavolista che ha giocato nove stagioni a Modena. Gli abiti di Ortika sono stati presentati insieme a Mad Madam (una collezione di gioielli) e storie di donne lette dalla scrittrice Caterina Ambrosecchia.

«In questo evento, intitolato “Trame: storie di libertà”, abbiamo voluto raccontare le storie di tre progetti (Ortika, Mad Madam e Corte San Leonardo) che parlano di menti libere, unite proprio come le trame di una tela - spiega la presidente di Ortika Luisa Ciocci - Il messaggio che abbiamo voluto lanciare è la libertà di esprimere noi stesse, osare e realizzare i nostri sogni attraverso la collaborazione e cooperazione».

Nel meraviglioso scenario dei Sassi di Matera Ortika ha presentato la sua collezione continuativa, cioè pantaloni uomo-donna e camicie uomo-donna che possono restare a lungo nei nostri armadi.

«La nostra filosofia è il contrario dell’usa e getta – sottolinea Luisa Ciocci – I nostri capi, realizzati interamente a mano da sarte locali, non seguono uno stile modaiolo, pur essendo di tendenza. La pandemia ha fortemente danneggiato il settore della moda, ma crediamo ci siano consumatori disposti a spendere di più per avere prodotti di qualità che durano nel tempo ed esprimono un territorio. Oltretutto gli abiti usati firmati Ortika possono essere restituiti alla nostra cooperativa, che provvederà a dare loro nuova vita».

Quella di Matera è la seconda sfilata di Ortika, che il 26 giugno scorso ha presentato la sua collezione a Fanano.