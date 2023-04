Stop alle occupazioni, sgomberato e chiuso l'interrato di Via Repubblica di Montefiorino

Dopo un mese dalla prima segnalazione di occupazione abusiva dei garage interrati di due dei condomini situati in via Repubblica di Montefiorino (situati ai civici 25-29 e 35-39), Abaco Team, società del Gruppo Gabetti, in accordo con la proprietà Torre SGR, ha provveduto allo sgombero degli abusivi dell’interrato.

Nel nostro ultimo sopralluogo, dopo che le forze dell'ordine avevano fatto visita più volte ai due stabili trovando anche uno degli appartamenti occupati, avevamo documentato le operazioni in corso di sgombero dei garage. In quell’occasione vi erano i box aperti con oggetti di ogni tipo che, dai garage, erano stati riversati nel corridoio centrale del piano interrato, e successivamente portati via con furgoni.

La proprietà sgombera e sigilla l'interrato

Nei giorni successivi poi si è provveduto anche alla chiusura degli accessi, sia delle porte che della rampa di accesso all’interrato, tramite grate metalliche e porte a serratura. Inoltre Abaco, società che gestisce i condomini per il gruppo Gabetti fa sapere che “oltre al servizio di portierato, da sempre presente, è stato attivato un servizio di vigilanza che, se prima contava 12 ore, è stato recentemente esteso H24.”

Rendono inoltre noto che ai condomini presenti, che non potranno per un certo periodo accedere al seminterrato, sono stati consegnati dei nuovi box posti al piano terra.

Un futuro incerto

Ad oggi tuttavia risulta ancora difficile capire le prospettive future di questi stabili, in particolare dei due palazzi posti ai civici 25-29 e 35-39 della via. Non essendo riusciti a contattare direttamente la proprietà (Torre SGR) non sappiamo se vi siano o meno progetti a riguardo. All'orizzonte non risultano interventi di riqualificazione ed è difficile immaginare quale futuro possano avere i due grandi immobili che hanno subito negli ultimi anni un costante spopolamento

Come già detto in precedenza quei condomini rappresentano una risorsa inutilizzata e potenzialmente molto importante in un mercato immobiliare come quello di Modena dove la reperibilità di alloggi risulta sempre più faticosa.