Si posa la prima pietra per la nuova scuola dell'Infanzia di Spezzano

La costruzione del nuovo polo scolastico di Spezzano ha preso avvio con la cerimonia di posa della prima pietra per la scuola dell'infanzia. Il sindaco Francesco Tosi, gli assessori Monica Lusetti e Luca Busani, insieme alla dirigente scolastica Ilaria Leonardi e rappresentanti delle scuole Bursi, hanno partecipato all'evento, con la gradita presenza del presidente della Provincia di Modena, Fabio Braglia.

“Il percorso che ha portato a questo momento importantissimo per la comunità – afferma il Primo Cittadino – è stato lungo e non privo di difficoltà. Tuttavia oggi è un bel giorno perché diamo inizio a un progetto che aiuterà la crescita dei nostri bambini. Non esiste un modo migliore per investire il denaro pubblico se non a favore delle nuove generazioni. La scuola dell’infanzia che sta per sorgere è già completamente finanziata, e sarà solo il primo degli elementi che costituirà il neo Polo scolastico spezzanese. Sono orgoglioso ed emozionato, anche per il simbolo di inclusività che questa scuola verrà a rappresentare, priva di barriere architettoniche e ricca di accorgimenti a vantaggio dell’ambiente e della salute dei cittadini. Grazie sentitamente a tutti coloro che hanno lavorato e che continueranno a farlo per realizzare un’opera così straordinaria.” La nuova scuola dell’infanzia, oltre ad avere una estetica curata, sarà all’avanguardia rispetto alle più recenti innovazioni didattiche, alle norme antisismiche e dal punto di vista energetico, con emissioni e costi energetici quasi azzerati (NZEB).

"Come già sottolineato – commenta l’assessore ai Lavori Pubblici, Lusetti – a guidarci sono state le parole luogo e innovazione. Pensiamo a una scuola come luogo “sentito” dai piccoli alunni, che sia di relazione e creatività. Oltre ad avere un edificio sicuro ed efficiente, realizzato con materiali duraturi e performanti, ci saranno elementi molto innovativi, capaci di fare fronte alle esigenze didattiche dei piccoli alunni. E insieme ci saranno molti spazi aperti per lasciare loro la possibilità di apprendere anche attraverso il gioco, il divertimento e la condivisione"

Particolare attenzione al tema della mobilità e della sicurezza, con la creazione di una pista ciclabile, di percorsi pedonali e di aree di manovra per i bus, oltre all’aumento del numero di parcheggi. È in corso la realizzazione di spazi pavimentati, e l’apposizione di alcuni arredi urbani. Il progetto complessivo di Polo scolastico comprende altresì la costruzione di una nuova scuola primaria e della palestra in via don Minzoni, strutture realizzate in seguito, così come la rotatoria tra via Ghiarella e via don Minzoni.