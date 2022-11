Si rinnova la rete acquedottistica di Corlo di Formigine, 500 metri di nuova tubazione

Oggi, lunedì 14 novembre, Hera dà il via ad alcuni importanti lavori sulla rete idrica di Corlo di Formigine. Nella parte centrale di via Rodello, a metà strada circa tra gli incroci con via Borgo e via Battezzate, verrà infatti posato un nuovo tratto di condotta di circa 500 metri, che metterà in collegamento i due nuovi tratti di rete posati recentemente proprio in via Battezzate e via Rodello.

In questo modo si completerà la nuova infrastruttura acquedottistica che serve la zona, consentendo di scollegare definitivamente la vecchia rete, così da migliorare e rendere più efficiente la distribuzione dell’acqua nella frazione. Al contempo si ridurranno gli interventi manutentivi previsti, le occasioni di interruzione nell’erogazione e le perdite idriche.

Nel corso dell’intervento verranno anche sostituiti tutti gli allacci privati. In caso di interruzione del servizio le utenze saranno avvisate con congruo anticipo. La durata prevista dei lavori, che verranno eseguiti con l’utilizzo di un cantiere mobile, così da non isolare per troppo tempo porzioni significative della via, è di circa due mesi e mezzo. In questo lasso di tempo il tratti di strada coinvolto sarà chiuso al traffico, ad eccezione di residenti e mezzi di soccorso.