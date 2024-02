Si smonta una gru in via Medaglie d’oro: circolazione sospesa

Martedì 6 e mercoledì 7 febbraio sarà sospesa la circolazione stradale in via Medaglie d’oro nel tratto tra via Bellinzona e via Sigonio (tra il civico 35 e il civico 41) per consentire lo smontaggio di una gru di un cantiere privato.

Il percorso alternativo consigliato durante la chiusura del tratto stradale, inizialmente prevista in altra data ma poi rinviata, è viale Medaglie d’Oro, piazzale Manzoni, via Gobetti, via Morane, via Sigonio e viale Medaglie d’Oro. Anche il percorso dei mezzi pubblici subirà variazioni che verranno comunicate sul sito dell’azienda del trasporto pubblico locale (www.setaweb.it, tel. 840000216).