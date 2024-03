Si smonta una gru in viale Reiter, circolazione sospesa

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Lunedì 18 marzo è prevista la sospensione della circolazione, nella fascia oraria tra le 7 e le 19, in un tratto di viale Reiter a Modena per lo smontaggio di una gru di un cantiere privato.

La circolazione viene sospesa tra l’incrocio con via Castiglioni e il civico 18 e il percorso alternativo per raggiungere largo Garibaldi è: viale Reiter, via Grimelli, viale Caduti in Guerra e, appunto, largo Garibaldi.